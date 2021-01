La perruqueria està en peu de guerra

Javier Llamas

08.01.2021 | 20:28

No sols és pel Covid-19, encara que la pandèmia ha suposat una puntada definitiva per a bona part del sector. És el coronavirus, sí, però és també un greuge comparatiu que consideren insuportable. Les perruqueries i els centres d'estètica s'han aixecat en mobilitzacions per les xarxes socials i les seves reivindicacions tindran un correlat presencial, físic: han convocat manifestacions en moltes ciutats espanyoles i entre elles està Terrassa. Treballadors del gremi tenen previst concentrar-se en el Raval de Montserrat el pròxim 20 de gener per a reclamar, com els seus companys de la resta d'Espanya, una reducció de l'IVA. En realitat, demanen tornar a l'IVA reduït que els va ser arrabassat fa anys.

Dámaris Garrido és la coordinadora del moviment a Terrassa. "Ens sentim discriminats", diu. I no és per a menys. En el 2012, el sector va sofrir una decisió del Gobierno de Mariano Rajoy: els van apujar l'IVA del 8 al 21%. "Va ser una pujada de tretze punts que la majoria vam decidir assumir i no repercutir-la en el client", recorden els promotors de les mobilitzacions. En aquella crisi, la pujada de preus hauria provocat la pèrdua de molts clients que segurament no es podrien permetre acudir als salons. Però es va donar una segona raó perquè el gremi es "mengés" aquell IVA sense cobrar-l'hi als clients: "Ens van dir que era temporal i que tornaríema recuperar el nostre IVA reduït". Temporal: porten així vuit anys. Milers d'establiments es van veure abocats al tancament.

Plataforma

Els centres afectats han creat una plataforma del segment de la imatge personal, Creer en Nosotros, que agrupa establiments de perruqueria, barberia i estètica. Asseguren que el sector "es troba en una situació crítica", que ho diuen a crits i no els escolten, que constitueixen un sector essencial i així se l'ha reconegut el Gobierno durant la pandèmia.

Però, si són una activitat essencial, per què han de suportar un IVA general del 21%? "Una activitat essencial ha de suportar un IVA reduït del 10%", subratlla la plataforma, crítica amb un executiu que s'obstina a cobrar-los un impost general del 21%. I aquí ve l'explicació de l'obvi greuge comparatiu: "També van aplicar la mateixa pujada a altres sectors com cultura, cinemes, floristeries, etc. A tots aquests sectors ja els van retornar el seu IVA reduït, i inexplicablement el nostre sector segueix amb un IVA general del 21% malgrat ser reconegut pel Gobierno com a sector essencial".

Els qui estaven en l'oposició i avui ocupen butaques en el consell de ministres han variat la seva posició. La plataforma recorda que el 27 de novembre del 2017 el PSOE va presentar una proposició no de llei perquè el sector de la perruqueria i l'estètica tornés a l'estat de coses anterior, i Unidas Podemos, PNV i ERC van donar suport a la moció, que va ser aprovada uns mesos després, en el 2018.

"Aleshores eren els partits de l'oposició (en referència a PSOE i Unidas Podemos). Curiosament, aquests partits són els que ara governen. I no solament no apliquen el que van aprovar sinó que, fa uns dies, van votar no a una proposició que demanava exactament el mateix i que va ser presentada per Vox". Exactament el mateix. L'1 de desembre també van tornar a votar "no", en aquesta ocasió a una proposta del BNG.

No ho entenen, afirmen estar ofegats i decebuts. Ofegats ja ho estaven, per la pressió fiscal. Però ara han de sumar a les despeses de sempre les derivades de l'aplicació dels protocols preventius anti-Covid "i la reducció dràstica de la facturació com a conseqüència de la limitació d'aforament (el 30% d'aforament màxim)i de la falta d'esdeveniments socials". Estan, assenyalen, al 50% de facturació "en el millor dels casos". I són molts els damnificats, moltes famílies.

Nadal en negatiu

Els números parlen per si sols. La plataforma destaca que més del 20% de les perruqueries, barberies i centres d'estètica "no podrà sobreviure més de sis mesos". Uns 27.000 dels 48.000 salons existents en l'actualitat tancaran.

Val a dir que la campanya de Nadal no ha estat precisament positiva. Aquestes Festes, l'activitat del sector a Espanya ha caigut un 35,7 per cent, cosa que representa unes pèrdues econòmiques de 140 milions d'euros, segons l'Aliança per a la baixada de l'IVA a la perruqueria i estètica.

"La caiguda de la facturació durant Nadal és especialment perillosa, tenint en compte que es tracta d'un dels pics d'activitat més importants de l'any, juntament amb la temporada de casaments i comunions, i que les Festes antecedeixen els dos mesos de menor activitat del sector, com són el gener i el febrer", assenyalen.

Aquest Nadal, l'activitat del sector ha caigut un 35,7 per cent, cosa que representa unes pèrdues econòmiques de 140 milions d'euros.

Ocupació

El sector té més de 150.000 treballadors a tota Espanya (el 85%, dones autònomes) i genera 50.000 llocs de treball indirectes. En total, segons els càlculs de l'entitat, "es perdran 75.000 llocs de treball amb les seves corresponents cotitzacions a la Seguretat Social. L'Estat reduirà la recaptació de l'IVA a la meitat, ja que la meitat dels centres tancaran". I l'Estat, llavors, "haurà d'assumir també el cost de les prestacions per atur d'aquests 75.000 treballadors". I moltes treballadores sense ocupació "i amb poques possibilitats de trobar una altra feina, optaran per anar a casa de les clientes de tota la vida a pentinar-les, tenyir-les... provocant l'augment de l'economia submergida".

Es neguen a creure que als nostres governants no els importi el sector, que no els importi el tancament de 27.000 centres de perruqueria, barberia i estètica "i que es perdin 75.000 llocs de treball". El gremi demana a l'executiu nacional "que no miri cap a un altre costat i faci allò que és correcte" i el que s'espera dels polítics.

"Som essencials i exigim l'IVA reduït del 10% que ens pertany", exclamen. I si la situació no se soluciona abans, el 20 de gener sortiran al carrer. Tots units, autònoms, empleats i associacions. Aquest dia, de 10 a 11 del matí. milers de persones es manifestaran en moltes localitats espanyoles. A Terrassa, també. "I a partir d'aquesta data continuarem sortint al carrer amb regularitat per a reclamar l'IVA reduït que ens pertany", insisteixen. No pararan conclou Dámaris Garrido.