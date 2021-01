L'ordenança regula per primer cop l'ús dels patinets elèctrics. Podran circular per àrees de vianants, respectant les persones. Nebridi Aróztegui L'ordenança regula per primer cop l'ús dels patinets elèctrics. Podran circular per àrees de vianants, respectant les persones.

A partir de dilluns, la velocitat a 30 km/h excepte a les avingudes

Redacció

08.01.2021 | 20:28

Dilluns entra en vigor la nova ordenança de Mobilitat de Terrassa, aprovada per tots els grups municipals i que porta importants novetats com la limitació de la velocitat general a la ciutat a 30 km/h., regula la circulació dels patinets elèctrics i prohibeix a les motos estacionar sobre la vorera. La nova ordenança adapta "la normativa municipal al que està passant al carrer -comenta la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidora de Mobilitat Lluïsa Melgares-. "És evident que des de fa mesos hi ha una nova forma de moure's per la ciutat i des de l'Ajuntament hem volgut donar resposta a les noves necessitats". La normativa actualitza els continguts de...