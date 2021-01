Mireia Moreno vol dedicar-se a la creació de peces de roba interior i de bany. Lluís Clotet Mireia Moreno vol dedicar-se a la creació de peces de roba interior i de bany.

Mireia Moreno guanya el Premi Nacional de Moda de Bany

Mercè Boladeras

08.01.2021 | 20:28

No s'esperava guanyar, però així ha estat. Mireia Moreno Gallart (Terrassa, 23 anys), dissenyadora de moda, ha obtingut el Premi Nacional de Moda de Bany de Nous Talents 2020 del certamen Mediterranean Fashion Beach (MFB). Mireia ha estat guardonada per la seva col·lecció Plastic Waves i a més ha sigut mereixedora del Premi Eco Bany a la sostenibilitat. Dos reconeixements, doncs, en un sol concurs que han estat una gran sorpresa. "Ha estat el millor regal de Nadal que podia tenir. És un certamen competitiu perquè hi ha dissenyadors i dissenyadores amb molta experiència. En aquesta edició només érem dues noies de vint-i-tres anys, per la qual cosa estic molt...