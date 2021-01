Identifiquen serveis que no respeten l'horari

09.01.2021 | 04:00

La Policia Municipal va identificar aquest dijous quatre establiments que treballaven fora de l'horari permès per la pandèmia. Tres d'aquests, del sector de l'hostaleria, situats als carrers de Ricardo Caro, d'Estanislau Figueres i de Sant Cosme, van rebre la presència policial per trobar-se oberts amb persones al seu interior consumint fora de l'horari establert. El quart establiment, situat al carrer Ample, va ser identificat per exercici d'activitat comercial sent la seva superfície superior als 400 m2. D'altra banda, una persona va ser denunciada per no dur la mascareta.