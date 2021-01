Una guia pràctica i pedagogia policial

08.01.2021 | 20:28

L'Ajuntament ha editat una guia pràctica de la nova ordenança de mobilitat que detalla de manera gràfica totes les mesures que contempla i recull com ens hem de moure per la ciutat si ho fem a peu, en bici o en patinet elèctric. La guia, que es pot descarregar al web municipal, inclou un breu diccionari amb la definició de conceptes com VMP, carrer de convivència o àrea de vianants. La Policia Municipal, per la seva part, farà una tasca de sensibilització durant els primers dies d'aplicació de l'ordenança. Hi ha previstes xerrades de seguretat viària a les escoles, on s'estimularà l'ús de la bicicleta i els patinets elèctrics als estudiants a partir dels 14 anys. D'altra banda, es prepara una campanya amb Decathlon i l'Associació BiTer.