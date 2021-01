La fiscalia belga no recorrerà la denegació de l'extradició de Puig

Brussel·les Efe

08.01.2021 | 20:28

La Fiscalia belga no recorrera la sentència dictada dijous pel Tribunal d'Apel·lació denegant l'extradició a Espanya de l'exconseller terrassenc Lluís Puig, segons van informar ahir a EFE fonts judicials, de manera que el cas queda definitivament tancat. "No recorrerem", van assenyalar les fonts de la Fiscalia, per la qual cosa queda desestimada l'opció d'acudir al Tribunal de Cassació, en última instància. Dijous, el Tribunal d'Apel·lació va rebutjar el lliurament de Puig, al·legant, segons van explicar els seus advocats, que el Tribunal Suprem espanyol no tenia competències per emetre l'euroordre contra l'exconseller català....