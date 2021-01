Espai expositiu a la botiga Argemí Culell

08.01.2021 | 20:28

L'espai museístic de les "Les botigues del nostre record" amb joguines ocupa la botiga Argemí Culell de la que s'ha conservat el rètol a la façana. La història d'aquest establiment comença cap a 1940 quan Domènec Argemí i Riera, de Terrassa, casat amb Dolors Culell i Roumens, lloga la planta baixa d'aquest edifici (primer a la família Alegre i després a l'Ajuntament) per ús comercial i residencial.

El nou llogater va deixar el negoci de ferreteria (la Moderna) que regentava al carrer de Gavatxons i vaobrir una armeria. Posteriorment, al seu traspàs, l'any 1961, les seves filles, Maria i Montserrat Argemí i Culell, van continuar amb la botiga de la Font Vella, però la van reconvertir en una mena de basar on venien articles de pesca i petites joguines, entre altres productes similars. Tot i que la senyora Montserrat tenia com activitat principal adobar peces de roba i no tant la de comerciant. Montserrat Argemí, que va morir el 2 de setembre de 2009, va ser la darrera de la saga familiar que va regentar el comerç i l'habitatge al seu interior, L'Ajuntament va recuperar després l'immoble de la Casa Alegre i va quedar a disposició del Museu de Terrassa. L'equip museístic va decidir fer una intervenció per conservar l'aparador on exposa les joguines antigues que guarda al magatzem. Cal dir que des de fora, es pot observar també una mica l'interior de l'antic comerç on es conserven les prestatgeries, taulell i armariet que contenia la caixa registradora, així com altre mobiliari (la taula rodona on cosia la Montserrat Argemí) que ens evoca el passat de molts establiments similars i desapareguts a la nostra ciutat.