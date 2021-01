No es descarta tancar els centres

09.01.2021 | 04:00

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep M. Argimon, va apuntar ahir al migdia la possibilitat que les escoles tanquin d'aquí a tres setmanes si els indicadors de la pandèmia evolucionen desfavorablement i això obliga a fer-ho. "Durant tota la segona onada hem mantingut les escoles obertes, si d'aquí a tres setmanes no podem tenir-les obertes, replegarem", va assegurar Argimon en una entrevista a Ser Catalunya. El secretari de Salut Pública va defensar la conveniència que dilluns que ve es reprengui el curs escolar amb presencialitat tot i l'alta incidència de contagis que ja es registra a hores d'ara. "Tu comences, i si veus que les coses van malament, que t'equivoques, replegues i te'n vas", va declarar el metge, que ja ha avançat que les previsions són que d'aquí a tres setmanes, des d'un punt de vista epidemiològic, "estarem molt pitjor". Argimon va reconèixer que comença a preocupar la xifra d'ingressats a les UCI i no va descartar que les restriccions vigents a Catalunya s'allarguin més dels 10 dies fixats inicialment. Les escoles van iniciar el curs el setembre i va aconseguir trampejar tot el primer trimestre sense que el sector hagués de tancar. Sí que va haver-hi confinaments de grups per casos de positius.