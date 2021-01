Activat el Pla d'Emergència davant del risc alt de nevades

Redacció

08.01.2021 | 20:28

Un fenomen atmosfèric tan poc habitual per aquestes latituds com la neu pot aparèixer avui a la ciutat. La previsió indica que existeix un perill alt que nevi a Terrassa fins a les 13 hores de demà diumenge. Ja a la tarda, la cota anirà pujant. Així mateix existeix un risc moderat de vent entre primera hora d'aquest matí i la una de la matinada del diumenge.

Donada la predicció meteorològica, l'Ajuntament té activat des d'ahir en alerta el Pla Municipal d'Emergència per neu i vent, a més de revisar i posar a punt els dispositius a l'hora de fer front a l'episodi meteorològic advers. Entre els protocols hi ha l'atenció especial a les persones fràgils i vulnerables, a més d'habilitar contenidors amb sal en punts estratègics de la ciutat, per si cau neu o hi ha gelades.

Cota zero

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va emetre ahir una alerta per neu al territori. Avui, els flocs podrien caure fins i tot a nivell del mar, especialment a les comarques situades més al sud.

El SMC també va llençar ahir un avís davant del perill de vent, de l'estat del mar i de pluges que avui podrien ser localment abundants al litoral i al prelitoral nord, així com en punts del litoral sud.

Les prediccions del SMC indiquen que avui nevarà a molts punts, i que els gruixos de neu posen ser importants ja en cotes d'entre 200 i 400 metres. Ja al migdia està previst que la cota de neu pugi fins als 400 metres, excepte a l'interior de Catalunya, on la neu podria caure també a la tarda, amb gruixos que aniran de 30 a 50 centímetres a les muntanyes de Tarragona; d'entre 20 i 30 centímetres al prelitoral central i nord; i d'entre 5 i 15 centímetres a l'interior.

A banda, també hi haurà precipitacions de pluja, cosa que farà que la neu s'humitegi i, amb el vent, s'evapori l'aigua i es congeli en arbres i línies elèctriques.

L'SMC també ha avisat que el vent provocarà un temporal marítim "dur", sobretot a l'extrem sud de la costa catalana i a la costa central, amb onades que podrien superar els quatre metres.

Davant les baixes temperatures que s'esperen aquest cap de setmana a la ciutat, l'Ajuntament de Terrassa dona un seguit de recomanacions per evitar que les instal·lacions interiors d'abastament d'aigua en pateixin les conseqüències. D'entrada, cal deixar una aixeta oberta amb un petit rajolí d'aigua corrent durant la nit, i recollir l'aigua en banyeres i cubells per tal d'aprofitar-la posteriorment. També convé abrigar els comptadors, sobretot si són individuals, amb papers de diari, llana de fibra de vidre o altres materials aïllants.

En el cas que es rebenti alguna canonada interior, o bé el comptador, haurem de tancar les aixetes de pas, sigui la del comptador o del comandament de la instal·lació general de l'habitatge. Si no es pot parar el rebentament, en aquest cas, s'haurà d'avisar a Taigua per tal de tancar l'escomesa i caldrà que els usuaris contactin amb un instal·lador autoritzat per reparar-ho.