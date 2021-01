El fred i la neu poden ser avui protagonistes. El fred i la neu poden ser avui protagonistes.

Activat el Pla d'Emergència davant del risc alt de nevades

Redacció

08.01.2021 | 20:28

Un fenomen atmosfèric tan poc habitual per aquestes latituds com la neu pot aparèixer avui a la ciutat. La previsió indica que existeix un perill alt que nevi a Terrassa fins a les 13 hores de demà diumenge. Ja a la tarda, la cota anirà pujant. Així mateix existeix un risc moderat de vent entre primera hora d'aquest matí i la una de la matinada del diumenge. Donada la predicció meteorològica, l'Ajuntament té activat des d'ahir en alerta el Pla Municipal d'Emergència per neu i vent, a més de revisar i posar a punt els dispositius a l'hora de fer front a l'episodi meteorològic advers. Entre els protocols hi ha l'atenció especial a les persones...