La residència Sant Miquel comença la immunització

07.01.2021 | 20:11

La residència Sant Miquel, situada a Viladecavalls, va iniciar ahir a la tarda la vacunació tant dels seus usuaris com del personal que hi treballa. El director del centre, Jordi Coma, assenyala que el percentatge de persones que han sol·licitat rebre la injecció contra el coronavirus es molt elevat. En concret, de les setanta-cinc persones grans que hi resideixen, se'n vacunen un total de setanta dues. A més, dels 59 treballadors de la residència, al voltant d'un 60 per cent han mostrat la seva disposició a rebre les corresponents dosis "anticovid".

Seguretat

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van alertar ahir d'una onada amb més d'un centenar d'intents d'estafa en residències de gent gran. Un d'ells s'ha consumat amb un pagament de 400 euros després que un treballador d'una residència d'Esplugues de Llobregat tingués una trucada a les quatre de la matinada, instant-lo a efectuar amb urgència tal pagament per poder rebre les vacunes del coronavirus. Així ho va advertir ahir en roda de premsa telemàtica el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero.

Sàmper va detallar que aquestes estafes segueixen, fins al moment, el mateix model de la trucada en tots els intents detectats a Catalunya.