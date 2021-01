Protesta de les escoles de dansa privada

07.01.2021 | 20:11

Professors i alumnes d'escoles privades de dansa de Catalunya es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar pel tancament d'aquests centres educatius que ha decretat la Generalitat per contenir la pandèmia del coronavirus. Amb pancartes amb lemes com "la dansa és educació" o "la dansa és salut", els manifestants van expressar la seva indignació per la decisió del Govern. Segons va informar el Col·lectiu de Professors i Centres Privats de Dansa de Catalunya (CPCPD) en un comunicat, aquesta mesura és "una greu discriminació i un greuge comparatiu", ja que els centres privats no reglats es veuen obligats a tancar mentre es mantenen les classes de dansa en l'educació obligatòria, les escoles reglades i en els centres d'alt rendiment. La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Llibreters també han protestat i reclamen a la Generalitat que inclogui les llibreries a la llista d'activitats essencials, després que estiguin obligades a tancar el cap de setmana durant 10 dies.