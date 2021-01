Llargues cues a les portes de la botiga Pull&Bear de la Rambla d'Ègara. Lluís Clotet Llargues cues a les portes de la botiga Pull&Bear de la Rambla d'Ègara.

Primer dia de canvis amb llargues cues als comerços

L.H./Agències

07.01.2021 | 20:11

Un altre matí de cues. Ahir, el primer dia de rebaixes després de les festes nadalenques va ser una jornada de llargues esperes a les portes dels establiments, on les cues es van allargar tota la jornada. Els canvis dels regals de Reis van guanyar la partida a les compres en un dijous de rebaixes amb poca facturació i molta paciència. Les baixes temperatures van fer que bona part dels clients aprofitessin el matí i el migdia d'ahir per mirar de canviar el color, la talla, el model o l'article rebut com a obsequi el dia anterior. A la tarda, l'afluència als establiments va ser elevada, però menor. Online, on les plataformes de venda van viure ahir una jornada intensiva de mercat, amb...