Primer dia de canvis amb llargues cues als comerços

L.H./Agències

07.01.2021 | 20:11

Un altre matí de cues. Ahir, el primer dia de rebaixes després de les festes nadalenques va ser una jornada de llargues esperes a les portes dels establiments, on les cues es van allargar tota la jornada. Els canvis dels regals de Reis van guanyar la partida a les compres en un dijous de rebaixes amb poca facturació i molta paciència.

Les baixes temperatures van fer que bona part dels clients aprofitessin el matí i el migdia d'ahir per mirar de canviar el color, la talla, el model o l'article rebut com a obsequi el dia anterior. A la tarda, l'afluència als establiments va ser elevada, però menor.

Online, on les plataformes de venda van viure ahir una jornada intensiva de mercat, amb milers d'internautes intentant col·locar els regals, i als carrers comercials, un any més va quedar clar que els Reis no sempre l'encerten. Radera el mostrador, els comerciants esperaven que la febre dels canvis passi de pressa, deixant pas a la campanya de rebaixes.

Carbó al Palau de la Generalitat

El comerç català va arrencar ahir la campanya de rebaixes d'hivern inquiet per la repercussió econòmica de la crisi en les butxaques dels consumidors i molest amb les darreres restriccions a l'activitat que entraven en vigor ahir. Des de dijous 7 de gener i fins diumenge 17, els centres comercials i les botigues de més de 400 metres quadrats romandran tancats per frenar la pandèmia. La resta del comerç obrirà de dilluns a divendres i tancarà els caps de setmana. Dissabte i diumenge només obrirà portes el comerç de productes essencials.

La imatge dels centres comercials completament buits era ahir el millor reflex de les baixes expectatives amb què aquest sector encaren aquest període de vendes, una altra campanya de les més importants de l'any, ja que concentrava fins al 15% de la facturació. A Terrassa, el petit comerç i les cadenes confien que les restriccions es vegin compensades amb els clients que compraran a la ciutat i no es desplaçaran als grans centres comercials.

La confluència de les noves limitacions amb l'inici d'una campanya de rebaixes en què molts comerços confiaven per salvar el negoci va portar ahir matí a organitzacions del sector com Comertia i Barcelona Comerç a portar sacs de carbó al Govern, al Palau de la Generalitat, en un gest simbòlic l'endemà de la festivitat de Reis.

L'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials ha assegurat que, més enllà de l'obligatorietat de tancar els centres comercials entre el 7 i el 17 de gener, el més greu és que se senten discriminats dins el sector del comerç, ja que les restriccions no afecten els establiments de barri.

Segons les seves dades, el 2020 els centres comercials van passar tancats 18 de les cinquanta-dues setmanes de l'any, de manera que lamenten que quan hi havia esperances d'iniciar el retorn a la normalitat es torna al tancament.

Per què tancar dissabte

Per la seva banda, Comertia, que agrupa les empreses familiars de l'àmbit de comerç, està molesta perquè no entenen que es prohibeixi als establiments no essencials obrir dissabte.

Aquesta associació ja ha alertat que la meitat dels seus empresaris preveuen acomiadaments aquest mes de gener després de la caiguda del 20,6% de la seva facturació el 2020 i davant un inici d'any que assumeixen difícil per les noves restriccions.

Les vendes als centres comercials van registrar també un descens del 38% en les vendes durant el darrer exercici.

En aquest context, les compres per internet tornaran a marcar aquest any les rebaixes nadalenques, que s'espera que siguin també fluixes perquè els descomptes han estat constants des del Black Friday. A Terrassa, el comerç va avançar majoritàriament les rebaixes al 31 de desembre i des de el primer dia de l'any penjaven els cartells amb grans descomptes.

La Confederació Espanyola de Comerç (CEC) ja ha advertit que les rebaixes de gener d'aquest any seran les pitjors de la història, superant fins i tot les de 2013, quan les vendes es van reduir un 25%. El sector preveu tancar la campanya de descomptes amb caigudes de l'entorn del 35-40% respecte a l'any anterior.