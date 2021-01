Mor Joan Vives, expresident de l'AVV del barri del Segle XX

07.01.2021 | 20:11

Joan Vives Font, expresident de l'AVV del Segle XX, ha mort el dia 6 de gener als 65 anys. Compromès amb la lluita veïnal i ferm defensor de la justícia social, Vives ha estat un dels puntals del moviment associatiu i peça clau en la defensa de millores pel barri del Segle XX.

L'AVV recorda que l'any 1977 Joan Vives va recuperar, amb altres companys i companyes, l'Associació de Veïns i la va posar en marxa "després d'uns anys d'estar aturada". La va presidir entre 2007 i 2017. El dirigent veïnal també va representar a l'AVV en la posada en marxa de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa.

La comissió i la junta veïnal expressaven ahir el condol per "una molt sentida pèrdua" i recordaven que en Joan era d'aquelles "persones que no s'obliden, pel seu convenciment, el seu compromís i sobretot per ser una molt bona persona". El Segle XX i "tota la ciutat" han "forjat persones com ell, des de l'anonimat, però amb la lluita i persistència permanent per a aconseguir millorar les coses".