Lleu increment de positius als hospitals després de festes

L.H.

07.01.2021 | 20:11

La pandèmia de la Covid-19 deixa als hospitals catalans un repunt d'ingressos i comença a notar-se a les unitats de cures intensives. Als hospitals de Terrassa, però, l'increment de pacient s és encara discret. A l'espera del que marquin els indicadors epidemiològics els dies vinents, dues setmanes justes després de la Nit de Nadal el total de pacients ingressats és pràcticament idèntic: 133 el dia 23 de desembre i 136 ahir, 7 de gener.

Al Consorci Sanitari de Terrassa és on s'ha notat un repunt de casos després de Reis. Entre els dies 4 i 7 de gener, l'Hospital de Terrassa ha vist incrementar-se en 4 la xifra de pacients positius en planta, que ha passat dels 59 als 63. Els malalts hospitalitzats en domicili són 5, dos menys que fa tres dies.

A l'UCI de l'hospital hi ha 11 pacients amb covid en estat crític, dos menys que el dia 4 de gener, però una xifra inferior a la de finals d'any, quan el centre atenia 12 pacients a cures intensives.

Pel que fa a Mútua, l'hospital universitari té un pacient menys en planta (43) que la vigília de Reis i els mateixos dos en hospitalització domiciliària. L'UCI del centre atén 7 positius, una xifra que coincideix amb la mitjana dels darrers dos mesos, i 5 malalts de Covid a la unitat de semicrítics. En aquest cas són tres pacients més que el dia 4 de gener, quan va baixar el nombre de positius a semicrítics, però la xifra coincideix amb la registrada des d'abans de festes.

El risc de rebrot, a 573

Pel que fa als indicadors epidemiològics, el portal Dades Covid confirma l'escalada de l'epidèmia a Terrassa, on el risc de rebrot se situava ahir en 573, lleument per sota de la mitjana catalana (586), i la Rt., la velocitat de transmissió del virus, s'enfilava fins l'1,69, molt per sobre de l'1,47 a Catalunya. L'indicador revela que cada positiu contamina a la ciutat més d'una persona i mitja. El percentatge de positius en les proves PCR és del 8,52%.