L'Ajuntament activa en alerta el Pla d'Emergència per neu i vent

08.01.2021 | 17:28

L'Ajuntament de Terrassa té a punt els dispositius necessaris per a donar resposta a les necessitats que es puguin derivar de les baixes temperatures, amb probabilitat de neu, i per ràfegues de vent, que es preveuen per a les properes hores. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha activat en alerta els plans d'emergència especials per vent i neu, VENTCAT i NEUCAT, i ha comunicat la incidència d'aquest episodi pot tenir al territori. Davant d'això, l'Ajuntament de Terrassa ha activat en alerta el Pla Municipal d'Emergències Municipal.