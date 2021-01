L'exconseller Lluís Puig va celebrar ahir la segona negativa de la justicia belga a la seva extradició. L'exconseller Lluís Puig va celebrar ahir la segona negativa de la justicia belga a la seva extradició.

La justícia belga torna a rebutjar l'extradició de Lluís Puig

L.H.

07.01.2021 | 20:11

El Tribunal d'Apel·lació de Brusel·les va rebutjar ahir per segona vegada l'entrega a Espanya de l'exconseller de Cultura Lluís Puig, una decisió que encara pot ser recorreguda davant del Tribunal de Cassació. Poc després de conèixer el veredicte, Puig va piular al seu compte de Twitter: "Segon tribunal de la tercera euroordre. No hi ha extradició". I va afegir: "Justícia europea, @un, @amnesty, Nobels de la Pau, 500 parlamentaris de 30 països diferents..., Què cal més, Espanya? Prou persecució ideològica i prou repressió. La lluita per la llibertat continua arreu". El TS no és competentEl jutjat de...