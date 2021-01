Javier González, portaveu municipal de Ciutadans. Javier González, portaveu municipal de Ciutadans.

Cs demana un compromís a favor del constitucionalisme

M. B.

07.01.2021 | 20:11

El portaveu municipal de Ciutadans (Cs), Javier González, va anunciar ahir que el seu partit presentarà una proposta a favor d'un compromís amb el constitucionalisme al ple d'aquest mes de gener. González va dir que espera tenir el suport del PSC i Tot per Terrassa. "Hi han eleccions el 14-F i cal posar a Catalunya en el camí adecuat. Els partits constitucionalistes tenen un paper clau per fer-ho i acabar amb el desgovern que hi ha ara. Catalunya necessita un govern fort i la garantia són els partits constitucionalistes. Fort per combatre temes molt importants, com l'atur provocat per la Covid-19". En aquest sentit, el portaveu municipal va llençar missatges a la formació...