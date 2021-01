L'informe diu que s'ha d'actuar sobre uns tres milions d'habitatges per reduir la pobresa energètica. L'informe diu que s'ha d'actuar sobre uns tres milions d'habitatges per reduir la pobresa energètica.

Un 8% de les llars catalanes passarà fred aquest hivern

Redacció

07.01.2021 | 20:11

El 8% de les llars catalanes -que suposa uns tres milions d'habitatges- passarà fred aquest hivern en tenir una temperatura inferior a 17 graus, mentre que un 41% mantindrà la temperatura entre els 18 i els 19 graus, per sota de la temperatura recomanada, que almenys hauria de ser de 20 graus. Aquesta és una de les conclusions de l'informe "Rehabilitació Energètica a Espanya. Una oportunitat per a millorar el parc edificat", elaborat pel Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGTAE) i el Grup Mutua de Propietarios, especialista en solucions al voltant dels edificis d'habitatges. L'informe alerta sobre els riscos d'aquests paràmetres per a la salut de les...