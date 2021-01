Un equip d'infermeres del CST ha rebut una formació específica per vacunar els seus companys. Lluís Clotet Un equip d'infermeres del CST ha rebut una formació específica per vacunar els seus companys.

4 mil vacunes per protegir el personal sanitari

Emili González

07.01.2021 | 20:11

La Marta Pérez, infermera d'una de les plantes de l'Hospital de Terrassa on només hi ha malalts de Covid-19, confessa: "He tingut alguns dubtes a l'hora de posar-me la vacuna, perquè s'ha creat en molt poc temps; però pel lloc on treballo i pel que he viscut com a professional des de l'inici de la pandèmia, crec que he pres la decisió correcta; aquest és un tema de salut pública". La Marta va ser una de les primeres professionals dels centres sanitaris egarencs que, ahir al matí, van rebre l'antídot contra el coronavirus desenvolupat pel laboratori farmacèutic Pfizer. Seguint les pautes del Departament de Salut (que dilluns va anunciar, canviant el...