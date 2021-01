258 punts de control per garantir les noves restriccions de la Covid

Redacció/ Agencia EFE

07.01.2021 | 20:11

L'evolució de la pandèmia no dóna treva i ahir van entrar en vigor les noves restriccions per frenar els contagis. A partir d'aquest dijous i fins al 17 de gener, hi ha confinament municipal i això vol dir que no es pot entrar ni sortir del municipi, excepte per dur a terme activitats físiques i esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

Hi ha, però excepcions com, per exemple, la possibilitat de circular per tornar a casa de segones residències o per anar a treballar, si bé tant Interior com els Mossos d'Esquadra demanen col·laboració ciutadana i que es porti el document d'autoresponsabilitat justificant el motiu del desplaçament.

La conselleria d'Interior ha muntat un operatiu perquè les limitacions es compleixen. Així, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va informar ahir que Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb les policies locals, han desplegat un total de 258 punts de control per garantir que es respectin les noves restriccions de mobilitat pel coronavirus, especialment pel confinament municipal, així com el toc de queda nocturn que es manté entre les 22 h de la nit i les 6 h de la matinada.

Les limitacions a la mobilitat anunciades abans de Reis van tenir un impacte en poques hores. El conseller d'Interior va detallar que en relació amb dijous passat, 31 de desembre, la circulació per la primera corona metropolitana havia pujat un 54%, mentre que respecte a dijous de la setmana anterior, 24 de desembre, havia augmentat en un 17%. Sàmper va assegurar que aquest augment estava relacionat "sense cap dubte" amb la tornada a casa des de les segones residències, ja que durant les festes nadalenques es va permetre aquest tipus de desplaçament malgrat que estava vigent un confinament comarcal. Altres mesures restrictives afecten el sector comercial. De dilluns a divendres només poden obrir els establiments i locals al detall amb una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i amb un aforament del 30%, i els centres comercials han de tornar a tancar. Les noves limitacions han coincidit amb l'inici de la campanya de rebaixes en la que molts comerços confiaven recuperar vendes, especialment amb vista a que el cap de setmana (dissabte, 9 i, diumenge, 10) s'albirava com un dels millors en afluència de clients a les botigues.

En l'àmbit de l'hostaleria i restauració, tot es manté com fins ara. Els establiments poden obrir de 7.30 a 9 hores i de 13 h a 15.30 h per l'esmorzar i el dinar, i poden donar servei durant el dia i fins a les 22 h però només de recollida. A l'interior, en l'horari d'obertura, es pot tenir fins a un 30% de l'aforament i es limita a 4 el nombre de comensals per taula, excepte quan es tracti de la bombolla de convivència.

Esport i cultura

En l'àmbit social, es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l'àmbit públic com privat. Així mateix queden suspenses les activitats que es realitzen fora de l'horari lectiu escolar com les extraescolars, el lleure infantil i juvenil i l'esport escolar. En el sector de l'esport, se suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats, a excepció de les piscines, on es permet un aforament màxim del 30%. En activitats culturals d'arts escèniques i musicals, arxius, biblioteques i sales d'exposicions es permet obrir, però amb un aforament d'un 50%.