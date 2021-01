17 denúncies i un local identificat per incomplir les restriccions contra la Covid

08.01.2021 | 04:00

Entre dimarts i dimecres, la Policia Municipal va denunciar 17 persones i va identificar un establiment per no complir les restriccions i mesures sanitàries establertes per frenar la Covid-19. Així, el dia 5 van ser denunciades nou persones i el dia 6, vuit, totes elles per diferents motius d'incompliment de les mesures sanitàries establertes, per no complir les restriccions de mobilitat o restricció horària i en altres casos per circular o anar pel carrer sense dur la mascareta posada. També entre els dies 5 i 6 va ser denunciat un establiment de restauració al carrer d'Arens de Mar, per trobar-se obert amb persones al seu interior consumint fora de l'horari establert.