El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les rebutja de nou l'entrega a Espanya de l'exconseller Lluís Puig

07.01.2021 | 15:40

El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les ha confirmat aquest dijous el rebuig a l'entrega a Espanya de l'exconseller Lluís Puig, de Terrassa. La decisió encara pot ser recorreguda davant del Tribunal de Cassació. El propi Puig ho ha publicat així al seu compte a Twitter. "Segons el tribunal de la tercera euroordre: No hi ha extradició". La cort ha desestimat el recurs plantejat per la Fiscalia de Brussel·les contra la decisió de la Cambra del Consell, jutjat de primera instància que va examinar a l'agost l'euroordre emesa pel Tribunal Suprem sobre Puig per malversació en el cas de l'1-O. Aquest tribunal va declinar l'execució en considerar que "l'autoritat espanyola que ha emès aquest mandat no era competent per fer-ho".