"Sou uns herois i unes heroïnes"

07.01.2021 | 04:00

Els Reis han empres el camí de retorn després de ser rebuts per la mainada i haver deixat molts regals i moltes joguines a les llars. Abans de marxar, però Ses Majestats van llançar un missatge d'esperança per aquests temps que toca conviure amb una greu pandèmia. Els Reis, en el seu discurs de dimarts al vespre que es va emetre per Canal Terrassa, van dir que els havia fet molta il·lusió que "nens i nenes haguessin anat a rebre'ls als diferents districtes de la ciutat" i es van mostrar agraïts "per tantes mostres d'afecte i d'alegria que van desprendre a través de la mirada". Ses Majestats van destacar el comportament de la mainada. "Us volem felicitar per la manera com heu sabut afrontar les dificultats que ens ha tocat viure, amb valentia i optimisme. Els menuts heu estat els veritables herois i heroïnes d'aquesta història plena d'incerteses i de nous reptes perquè heu tingut la capacitat de dibuixar un nou dia a dia al costat de la família, dels mestres, del sanitaris, del barri i d'aquesta bonica ciutat". Els Reis els hi van demanar que no s'obliden d'estimar i cuidar-se, i de viure el present "com una oportunitat per ser millors persones".