Recomenacions davant la previsió de baixes temperatures pels propers dies

07.01.2021 | 12:44

A causa de la previsió de baixes temperatures, especialment cap a final d'aquesta setmana, Terrassa Cicle de l'Aigua (Taigua), ha fet públic una sèrie de consells com ara deixar una aixeta oberta amb un petit rajolí d'aigua corrent durant la nit, i recollir l'aigua en banyeres i cubells per tal d'aprofitar-la posteriorment. Una altra de les mesures són "abrigar" els comptadors, sobretot si són individuals, amb papers de diari, llana de fibra de vidre o altres materials aïllants. L'empresa dóna aquestes dues recomanacions bàsiques per evitar que es geli la canonada d'aigua o el comptador. En cas d'alguna incidència, cal avisar a Taigua per tancar l'escomesa i caldrà que els usuaris contactin un instal·lador autoritzat per a la reparació de l'avaria si és particular.