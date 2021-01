Noves restriccions en mobilitat i comerç per la pandèmia

07.01.2021 | 13:04

Avui han entrat les noves mesures per frenar els contagis de la pandèmia. Entre aquestes hi ha el confinament municipal, que ja s'aplica des d'aquest matí, eliminant així el confinament comarcal que existia fins ara. En el sector comercial, l'únic comerç que podrà obrir serà aquells amb menys de 400 metres quadrats i els essencials. Els centres comercials de Catalunya tornen a estar tancats i els caps de setmana està prohibida tota l'activitat comercial no essencial. Pel que fa a l'esport, les activitats esportives queden suspenses a excepció d'aquelles que es facin a l'aire lliure. Pel que fa al nombre de persones permès a les reunions familiars es manté en sis persones. Els bars i restaurants mantenen les mateixes restriccions que fins ara i les activitats culturals es mantenen al 50% sempre que se superin les 1.000 persones.