Un moment de la visita reial a l'Escola Aurò. Lluís Clotet Un moment de la visita reial a l'Escola Aurò.

Els Reis es van multiplicar per arribar a tots

Mercè Boladeras

05.01.2021 | 19:00

Eren les tres de la tarda de la vigília de Reis. Els carrers estaven pràcticament deserts, però de tant en tant es veia una família que caminava decidida. Era l'hora d'entrar a escola. I, de fet, més d'una família hi anava al col·legi, però per donar la benvinguda a Ses Majestats d'Orient que, enguany amb la Covid-19, havien decidit muntar el seu campament als patis escolars d'equipaments repartits per la ciutat. Es va dinar aviat perquè arribaven a les quatre de la tarda i es volia ser dels primers a rebre'ls. El David, de 8 anys, i l'Àlex, de 5 anys, acompanyats dels seus pares, així ho van fer i van tenir la sort d'encapçalar la llarga cua que es va...