Agredeix a un agent de la Policia Local i dona positiu en alcohol Agredeix a un agent de la Policia Local i dona positiu en alcohol

Agredeix a un agent de la Policia Local i dona positiu en alcohol

Redacció

05.01.2021 | 19:53

Agressió a un agent de la Policia Local; resultat positiu en la prova de l'alcoholèmia i infracció de les normes de circulació per conduir en sentit contrari. Amb aquest cúmul de despropòsits, l'individu, per descomptat, va ser detingut. Els fets van passar dilluns, al voltant de les 15.20 h, quan una patrulla de la Policia Local va observar com el passatger d'una moto no duia el casc (el conductor sí el duia) i com fugien d'ells. Dues unitats van fer el seguiment, interceptant-los a la sortida d'un pàrquing de la carretera de Montcada, entre els carrers de Vinyals i d'Azcárate. Un cop identificats els autors, i durant la conversa per intentar accedir al pàrquing i fer...