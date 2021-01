Ciutadans presentarà una moció a favor del constitucionalisme

07.01.2021 | 12:04

El portaveu municipal de Ciutadans (Cs), Javier González, ha demanat avui un compromís a favor del constitucionalisme. En aquest sentit, ha instat "al grup municipal del PSC que deixi de jugar al gat i a la rata, i a Tot per Terrassa que abandoni el seu company de viatge (ERC) i se sumi a la defensa constitucional". González ho sol·licita per desbancar els partits independentistes de cara a les eleccions al Parlament del 14-F. Ciutadans presentarà una moció sobre aquest tema al ple de gener i voldria el recolzament del PSC i de Tot per Terrassa.