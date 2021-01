Accident entre dos vehicles amb resultat d'una persona ferida

07.01.2021 | 04:00

A les 21.52 hores de dilluns, un particular va alertar la Policia Municipal d'una col·lisió entre dos turismes a la cruïlla dels carrers Transversal i del Pla de l'Ametllera. Tres unitats es van adreçar al lloc dels fets i van avisar el 061 per atendre una conductora ferida, que manifestava mal al pit causat pel cinturó de seguretat després de la col·lisió. Els agents també van avisar Eco-Equip i Egarvia per apartar un dels vehicles implicats en la col·lisió i netejar la via pública i a IMESAPI, empresa encarrega de l'enllumenat públic, en resultar danyat un fanal. Els agents van confeccionar l'informe tècnic, mentre que una ambulància va traslladar la conductora ferida a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.