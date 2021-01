18 denúncies i dos locals identificats per no complir les restriccions 18 denúncies i dos locals identificats per no complir les restriccions

18 denúncies i dos locals identificats per no complir les restriccions

05.01.2021 | 19:53

Dilluns van ser denunciades per la Policia Municipal un total de divuit persones per diferents motius d'incompliment de les mesures sanitàries establertes per lluitar contra la Covid-19, per no complir la restricció de mobilitat o restricció horària i, en altres casos, per circular o anar pel carrer sense dur la mascareta posada. També en el decurs de dilluns, van estar denunciats dos establiments d'hostaleria, per trobar-se oberts amb persones al seu interior consumint fora de l'horari establert. Un dels establiments està situat al carrer Ample (al barri de Sant Pere) i l'altre, al carrer de Watt (Ca N'Aurell). Aquestes denúncies se sumen a les que pràcticament cada dia posa la...