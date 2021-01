Una dosi de la vacuna Pfizer BioNTech. Alberto Tallón Una dosi de la vacuna Pfizer BioNTech.

Salut admet disfuncions i comença a vacunar cada dia

04.01.2021 | 20:29

Després del retard acumulat en la vacunació, Vergés va explicar ahir que es passarà a administrar-les cada dia. A banda, ahir mateix es va començar a vacunar els sanitaris, sense esperar a acabar amb les residències. El Departament de Salut ha assumit aquest dilluns les possibles disfuncions en els primers dies de vacunació i ha assegurat que confia a accelerar el ritme per arribar a unes 748.000 dosis inoculades en dotze setmanes. Així ho va explicar el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. Argimon accepta les crítiques per "totes les disfuncions que hi pugui haver" pel que fa a la logística a la vacunació, entre...