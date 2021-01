El repunt de la pandèmia no arriba encara als hospitals egarencs

04.01.2021 | 20:29

L'epidèmia de Covid repunta al carrer, però encara no arriba als hospitals egarencs, on ahir la xifra d'ingressos era de 130 pacients, cinc menys que els registrats la darrera setmana de 2020. La reducció rau en el descens de malalts en situació crítica. Tant a l'Hospital de Terrassa com a MútuaTerrassa tenien ahir una persona més a les plantes de Covid, 59 pacients a l'Hospital i 44 malalts a Mútua. Tots dos han vist com també augmentaven, tot i que lleument, els positius en ingrés domiciliari, mentre la xifra de malalts a les unitats de cures intensives es reduïa. A l'Hospital de Terrassa han passat d'atendre 12 pacients amb Covid a l'UCI, a 9 malalts ahir. A...