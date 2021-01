Pregària per la Pau a les Esglésies de Sant Pere

04.01.2021 | 20:29

Amb motiu de la 54a Jornada Mundial per la Pau que es va celebrar el dia d'Any Nou, el grup de Justícia i Pau de l'arxiprestat de Terrassa va organitzar la Pregària de la Pau a les 20 h a les Esglésies de Sant Pere. El lema i el missatge del Papa Francesc va estar "La cultura de la cura com a camí per la pau". Al respecte, va dir que els fets viscuts amb la Covid "ens ensenyen la importància de fer-nos càrrec els uns dels altres i també de la creació, per a construir una societat basada en relacions de fraternitat. Cultura de la cura per a erradicar la cultura de la indiferència, del rebuig i de la confrontació, que sol prevaler avui dia".