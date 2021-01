05.01.2021 | 04:00

A les 18.26 h del dia 3, una patrulla de la Policia Municipal es va persona al lloc d'un atropellament, al carrer de Colom, a l'altura del carrer d'Estanislau Figueras. La persona ferida es va fracturar una cama i va ser traslladada per una ambulància a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van obrir diligències al conductor per un possible delicte d'imprudència.