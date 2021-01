Els Reis d'Orient han arribat a Terrassa i ja reben als infants

05.01.2021 | 16:41

Inquiets i emocionats. Milers de nens reben avui els Reis que, a causa de la pandèmia, rebem els nens als patis de les escoles i no fan cavalcada. Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat als centres educatius, com el Lanaspa, al voltant de les 16 hores de la tarda en cotxe i acompanyants dels seus patges. Han saludat de manera efusiva als nens i nenes que esperaven a fora per entrar i per veure'ls de prop. De seguida, s'ha obert l'accés i l'itinerari per arribar a la carpa reial on han tingut l'oportunitat d'intercanviar algunes impressions amb Ses Majestats. Els Reis tenen molta feina avui. Durant la tarda, faran actes de benvinguda a sis escoles més repartides pels districtes municipals i al vespre han de repartir les joguines.