L'Escola Lanaspa acollirà un campament reial. Ahir ja es feien els preparatius de la visita. Alberto Tallón L'Escola Lanaspa acollirà un campament reial. Ahir ja es feien els preparatius de la visita.

Els Reis d'Orient arriben avui als set districtes de la ciutat

Mercè Boladeras

04.01.2021 | 20:29

El Govern va dictar ahir noves restriccions per l'augment de la pandèmia com el confinament municipal, però tot i això no frenarà la celebració de Reis, la festa màgica per excel·lència i la més esperada pels infants de la casa. Melcior, Gaspar i Baltasar són fidels a la seva cita i arribaran avui a Terrassa i a totes les llars per portar molts regals i moltes joguines i, potser, una mica de carbó. Enguany, però, ho faran d'una manera atípica perquè amb la Covid-19 no poden fer la gran cavalcada ni l'acte de benvinguda a l'atri de l'Ajuntament. Enguany, els Reis d'Orient arribaran a la ciutat a les 16 h de la tarda i, fins a les 20?h,...