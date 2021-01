Divendres comença una nova Marató de Donants de Sang Lluís Clotet Divendres comença una nova Marató de Donants de Sang

L.H.

04.01.2021 | 20:39

Sempre hi ha un motiu per a donar sang, però aquesta setmana és encara més rotund. La Marató de Donants de Sang de Catalunya arriba divendres 8 de gener amb una reserva de sang a Catalunya per a cinc dies i amb una demanda extraordinària, derivada de la reprogramació d'intervencions o tractaments ajornats per la Covid. El Banc de Sang de Catalunya fa una crida a la ciutadania per arribar als nivells òptims de reserves després de les festes nadalenques. L'objectiu és aconseguir que més de 10 mil persones donin sang durant la Marató. Per seduir els donants, la Marató s'embolica amb cel·luloide i es llença al carrer amb el lema "Donar...