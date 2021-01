Col·lideix contra un vehicle estacionat i dóna positiu en la prova de l'alcoholèmia

05.01.2021 | 04:00

A les 19 h del dia 2, un particular va comunicar a la Policia Local que havia estat testimoni d'un accident de circulació d'un vehicle contra un altre d'estacionat. Es van personar dues unitats policials al lloc dels fets, a l'avinguda de Madrid, entre els carrers de Salamanca i de Logronyo, i van apreciar que el conductor es trobava sota els efectes de l'alcohol. La primera prova d'alcoholèmia va donar un resultat estimatiu d'1,35 mg/l i el conductor es va negar a realitzar la segona prova amb l'etilòmetre evidencial, procedint els agents a la detenció del conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per negar-se a fer les proves. Finalment, aquesta persona va ser traslladada a la Prefectura de la policia Municipal.