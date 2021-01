9.078 peticions de vídeo personalitzat

04.01.2021 | 20:29

Una de les novetats de la benvinguda als Reis d'aquest any és que els infants podien demanar un vídeo personalitzat a Ses Majestats. Doncs, la iniciativa ha tingut una resposta molt exitosa. Han arribat més de nou mil peticions úniques (9.078 en concret) amb més de 1.400 noms diferents de nens i nenes de la ciutat. El termini per demanar aquest missatge a la carta va finalitzar el 25 de desembre i els infants ho havien de fer a través dels seus pares, mares o tutors legals. El vídeo personalitzat, que s'estrena enguany, forma part de la campanya Ganes de Reis que s'emmarca dins el cicle d'activitats de Nadal. Els nens i nenes, que són essencialment els protagonistes d'aquestes festes, han tingut un ampli ventall d'activitats per gaudir de les vacances escolars malgrat la pandèmia. El Juguem que es feia al recinte firal del Passeig del 22 de Juliol s'ha reconvertit en espectacles a places dels districtes. I, com cada any, han pogut viatjar en el trenet per observar l'ambient nadalenc de la ciutat.