50 denúncies i cinc locals identificats per incomplir les restriccions 50 denúncies i cinc locals identificats per incomplir les restriccions

50 denúncies i cinc locals identificats per incomplir les restriccions

Redacció

04.01.2021 | 20:29

En el transcurs del cap de setmana de Cap d'Any, la Policia Municipal va denunciar un total de 50 persones per diferents motius, com no dur la mascareta o no complir les mesures de mobilitat o de restricció horària. El dia 31 de desembre van ser onze les persones denunciades; el dia 1, dotze; el dia 2, disset; i el dia 3, deu. També en el transcurs del cap de setmana, van estar denunciats per la Policia Local un total de cinc establiments de restauració o locals, per trobar-se oberts amb persones al seu interior consumint fora de l'horari establert. Toc de quedaAixí, el dia 1 es va denunciar un bar al carrer de Sant Cosme (al barri de Ca N'Anglada); el dia 2 van ser dos els establiments denunciats, un...