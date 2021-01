Nou pas enrere i tornada al confinament municipal

La Generalitat ha anunciat mesures extraordinàries per un espai de deu dies. A l'hostaleria no varien les condicions actuals.

04.01.2021 | 13:37

La Generalitat torna a fer un pas enrere en les actuals condicions de mobilitat i a causa de l'increment dels casos de contagi de la Covid-19. Així, des del pròxim dijous dia 7 de gener i per espai de deu dies es tornarà al confinament municipal. Així es posa fi al confinament comarcal. No es podrà sortir de Terrassa. Es tancarà el comerç que superi els 400 metres quadrats. Per tant, els centres comercials, de nou, hauran d'abaixar persianes. El comerç que no sigui de primera necessitat també tancarà els caps de setmana. També només podrà acomplir activitats a l'aire lliure. Pel que fa a les escoles, es manté l'obertura l'11 de gener, encara que sense activitats extraescolars, només en cas de ser alumnes d'una mateixa bombolla i al mateix centre escolar es podran fer extraescolars.