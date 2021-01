Arrenca la campanya de donació de sang de 2021 a Ca N' Anglada

04.01.2021 | 12:09

La primera campanya de donació de sang ha arrencat aquest matí al centre cívic Montserrat Roig i ho ha fet amb bona participació. L'activitat solidària està impulsada per Banc de Sang i Teixits de Catalunya i a Terrassa té la col·laboració de l'Ajuntament. La campanya s'engega amb un dels períodes més crítics, com són és dues últimes setmanes de l'any, juntament amb el mes d'agost, que és quan el nombre de donacions disminueix més. A més, en els períodes de menys donació la principal necessitat són les plaquetes, que són les que caduquen més ràpidament, en només cinc dies. Per participar-hi, és imprescindibles demanar citar prèvia a través del web donarsang. gencat. cat. L'horari és de 10 a 14 h i de 17 a 21 hores.