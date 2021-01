Rull diu que "no es pot frivolitzar amb els indults" Alberto Tallón Rull diu que "no es pot frivolitzar amb els indults"

31.12.2020 | 15:37

El exconseller de Territori, Josep Rull, ha demanat al president del Govern Pedro Sánchez que "no frivolitzi amb propostes electoralistes com la de l'indult i que no jugui amb les famílies dels presos generant expectatives". El polític terrassenc, empresonat per la causa de l'1-O, va participar aquest dimecres, a Terrassa, en la recollida de signatures de JxCat per les eleccions del 14-F, juntament amb la seva esposa, Meritxell Lluís, i els consellers Miquel Sàmper, Damià Calvet i Ramon Tremosa. Rull va defensar una vegada més que "si algú pensa que ens penedirem del que hem fet, s'equivoca. Nosaltres no hem fet cap delicte, només hem defensat...