Més activitats, més jovent, més social

02.01.2021 | 04:00

"El món de la muntanya és social, cultural i esportiu", comenta Xavier Bussom. El CET treballa per ser reconeguda com a entitat d'utilitat pública, "per potenciar les activitats socials com un valor afegit de l'entitat. Perquè la muntanya aporta moltes coses bones, també en l'àmbit social". Fa temps que el Centre Excursionista treballa aquest vessant "amb els esplais de la ciutat i amb serveis socials perquè ens enviïn nens i nenes a fer muntanya i a practicar escalada, independentment de la seva situació econòmica". El 2020, les colònies d'estiu es van fer a mig gas i "el 2021 esperem poder fer-les amb normalitat, també casals d'estiu i activitats extraescolars". El CET vol atraure nous socis amb noves activitats i potenciar també el seu perfil com a entitat sense afany de lucre.