La Grossa de Cap d'Any no s'atura a Terrassa

31.12.2020 | 15:37

El tradicional sorteig de La Grossa de Cap d'Any, que va tenir lloc ahir a la seu de TV3 a Sant Joan Despí, no va donar sort a Terrassa ni a cap dels municipis de la seva àrea d'influència. En concret, el primer premi (valorat en 200 mil euros per bitllet) va caure en el número 35208, venut a Barcelona i La Roca del Vallès. El segon premi (65 mil euros per bitllet) va ser per al 52688, comercialitzat a Tàrrega i a Parets del Vallès. Pel que fa al tercer premi (30 mil euros per bitllet), va anar cap al 47281. De fet, aquest va ser el número guanyador més repartit des del punt de vista geogràfic, donat que va viatjar cap a Figueres, Tortosa i Reus. De quarts premis (10...