La donació de sang arrenca a Ca N'Anglada

Redacció

31.12.2020 | 15:37

L' Ajuntament de Terrassa torna a col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST) amb la cessió d'un espai municipal ampli per a una nova campanya de donació de sang i inscripció al registre de donants de medul·la òssia. El Consistori posa a disposició del BST el Centre Cívic Montserrat Roig, a l'avinguda Barcelona, 180, el proper dilluns, 4 de gener, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Per participar-hi, és imprescindible demanar cita a través del web donarsang.gencat.cat . El BST engega aquesta campana, amb la col·laboració de l'Ajuntament, coincidint amb un dels períodes més crítics, com són les dues últimes...