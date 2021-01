Ampliacions per trams vs tercer carril

L. H.

31.12.2020 | 15:37

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat explica que l'ampliació de la C-58 respon a "una actuació detallada, hem fet cirurgia. Abans es parlava d'un tercer carril per tota la via i ara parlem de treballar enllaç per enllaç, responen a la demanda". D'aquesta manera, amb un pressupost inferior i "amb actuacions puntuals hem aconseguit els efectes del tercer carril". Finalitzada l'ampliació, la Generalitat no contempla l'execució del tercer carril en la seva integritat. El projecte està aparcat. "Amb 30 milions d'inversió, la part més important de la feina queda feta", explica el secretari de Mobilitat. Sí s'atendran,...