El trenet de Nadal fa, avui, horari de matí per ser el dia de Cap d'Any

Redacció

30.12.2020 | 20:44

El trenet de Nadal segueix fent el seu trajecte pels carrers més emblemàtics del Centre i dels barris, però avui hi haurà horaris diferents per Cap d'Any. Així, el trenet "Salvador Espriu" que té el punt de sortida a la plaça del mateix nom al Centre circularà d'11 h a 14 hores. El trenet "Alcalde Morera" que surt de la plaça de Can Palet també estarà en servei i circularà durant la mateixa franja horària, des de les 11 h a les 14 h. El trenet arribarà després d'Any Nou al barri de Les Arenes, La Grípia i Sant Llorenç. El que s'ha batejat com "Joan XXIII" sortirà del carrer que duu el seu nom els dies 3 i 4 de gener al matí d'11 a 14 h i de 17 h a 20 h.

La proposta del trenet de Nadal és una de les activitats més sol·licitades durant aquestes festes, especialment pels infants. Pujar-hi, permet endinsar-se en l'ambient nadalenc del bell mig de les zones més cèntriques de cada barri d'una manera especial. El trenet circula pels carrers decorats, a poc a poc, a pas tranquil, la qual cosa fa que es pugui observar cada racó amb més detall. Aquest any, com a novetat, es disposa de dos trenets. Un és el clàssic del Centre de la ciutat i el nou és el que s'ha implantat als districtes. Per altra banda, segueixen les activitats del Patge Xiu-Xiu, l'emissari que fa d'enllaç amb els Reis d'Orient. Xiu-Xiu estarà avui, 31 de gener, d'11 h a 13 h a l'Escola Pia de Terrassa. El dia 1 farà festa i el 2 de gener anirà a la tarda, de 17 h a 20 h, a l'Escola El Vallès de la carretera de Martorell.